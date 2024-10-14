Илич о Мостовом: «Если все сложится удачно, он может стать хорошим тренером. Он был великим игроком»

Саша Илич оценил перспективы Александра Мостового в тренерской работе.

– Вы играли с Александром Мостовым в «Сельте». Общались ли вы с ним по ходу сезона? Может быть, советовались?

– Я играл с Мостовым двадцать лет назад. Он был великим игроком. Не общался с ним по ходу сезона, так как не было возможности, мы просто не виделись.

– Знаете ли вы о его проблемах с физическим здоровьем?

– Не в курсе.

– Сейчас он в больнице, но в ближайшее время должен выписаться и пройти стажировку в «Спартаке». Как думаете, в тренерской деятельности у него может что‑то получиться?

– Конечно! Когда‑то он был отличным игроком, играл в полузащите, исполнял роль «десятки». Думаю, если все сложится удачно, он может стать хорошим тренером. Желаю ему удачи на стажировке, – сказал бывший главный тренер «Пари НН».

Мостовой о стажировке в «Спартаке» после болезни: «Посмотрим, дайте восстановиться. Сегодня будем решать, как двигаться дальше»