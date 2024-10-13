Гончаренко о «Пари НН»: «Мне привычно бороться за высокие места, участвовать в еврокубках. С командами не из верхней части работать сложнее. Есть путь Гвардиолы, а есть иной»

Виктор Гончаренко назвал задачу «Пари НН» на сезон.

– Расскажите, какая задача поставлена перед вами во главе «Пари НН»?

– Если говорить о моем этапе карьеры, доволен тем, что сейчас есть. Понятно, что мне привычно бороться за высокие места, как это было в БАТЭ и ЦСКА , участвовать в еврокубках. С такими командами знаешь, что займешь 2-3 место, так как за счет класса будешь набирать очки, особенно в домашних матчах.

С командами, которые пока не находятся в верхней части турнирной таблицы, работать сложнее. Команда может быть готова физически, тактически, у нее может идти все хорошо, а потом раз – дуновение ветра – и все пошло в другую сторону. Это тоже опыт, который важен для меня.

Есть путь Пепа Гвардиолы , который всегда борется за высокие места. Есть иной путь. Хочется развиваться, чтобы команда показывала более качественную игру, раскрывать молодых футболистов и подниматься выше. Конкретные места не буду называть, так как это может давить на команду. Скажу так: задача «Пари НН» – быть выше стыков по итогам сезона, – сказал главный тренер «Пари НН ».