Мостовой о поражении «Спартака»: «После 0:3 хотел поехать в больницу. Удивила слабая игра красно-белых, она просто необъяснима»
«Удивила слабая игра красно-белых, она просто необъяснима. Хотя первые сомнения у меня появились, когда я состав увидел, и он вызвал у меня недоумение. Объясню почему.
Еще на игре с «Локомотивом» меня смутил Абена. Показалось, что у него был лишний вес, и по итогу его и заменили, вроде даже в перерыве. В принципе, в этом матче уже после перерыва можно было бы заменить 3-4 человек.
Вообще, при 1:0 «Спартак» еще мог вернуться в игру, но при 2:0 с такой командой, как «Краснодар», играть очень сложно. Все же это не с каким-нибудь Нижним Новгородом играть.
Жалко, что так произошло. Если бы до матча сказали, что «Спартак» так сыграет и проиграет 0:3 дома, то мне бы сказали, что я больной. А после 0:3 я хотел опять поехать в больницу», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой 4 октября был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней из почек. Позже он был выписан.
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