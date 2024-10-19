Ларионов о Гончаренко в «Пари НН»: «Приятно, что специалисты такого уровня приезжают в Нижний. Хочется, чтобы команда боролась за более высокие места, а не за выживание»
Игорь Ларионов высказался о назначении Виктора Гончаренко тренером «Пари НН».
Гончаренко возглавил футбольный «Пари НН» 9 октября. Сегодня нижегородский клуб провел первый матч в Мир РПЛ под руководством белорусского специалиста, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1).
– Новый тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко сказал, что планирует прийти на хоккей. Планируете ли обратный визит?
– Мы всегда всех ждем на арене, двери нашей раздевалки, офиса и арены открыты.
Я не знаю Виктора Гончаренко лично, но знаю, какой он специалист. Ходил несколько раз на стадион, когда он возглавлял ЦСКА.
Приятно, что специалисты такого уровня приезжают в Нижний. Хочется, чтобы команда боролась за более высокие места, а не за выживание, – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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