Ларионов о Гончаренко в «Пари НН»: «Приятно, что специалисты такого уровня приезжают в Нижний. Хочется, чтобы команда боролась за более высокие места, а не за выживание»

Игорь Ларионов высказался о назначении Виктора Гончаренко тренером «Пари НН».

Гончаренко возглавил футбольный «Пари НН» 9 октября. Сегодня нижегородский клуб провел первый матч в Мир РПЛ под руководством белорусского специалиста, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1).

– Новый тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко сказал, что планирует прийти на хоккей. Планируете ли обратный визит?

– Мы всегда всех ждем на арене, двери нашей раздевалки, офиса и арены открыты.

Я не знаю Виктора Гончаренко лично, но знаю, какой он специалист. Ходил несколько раз на стадион, когда он возглавлял ЦСКА.

Приятно, что специалисты такого уровня приезжают в Нижний. Хочется, чтобы команда боролась за более высокие места, а не за выживание, – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо » Игорь Ларионов .