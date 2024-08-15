Ари: «ФИФА и УЕФА, верните Россию сегодня же! Она не виновата во всем, что происходит, виноваты другие»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА ФИФА Ари Джанни Инфантино Квалификация ЧМ Политика Александер Чеферин Евро-2028 Футбол

Ари призвал ФИФА и УЕФА вернуть Россию.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Я бы на месте Джанни Инфантино сегодня же вернул Россию обратно. Поэтому обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА – верните Россию сегодня же!

Россия не виновата во всем, что сейчас происходит, потому что виноваты другие определенные люди! Сегодня политика замешана во всем, чего не должно быть», – заявил бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «Спартака».

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55 комментариев
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Кто?
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Пятница же завтра только
+55
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+47
Ответ Stalker175
Кто?
Там переклиненность мозга наглухо. Не удивлюсь если залепит что "во всём виновата клятая НАТА".
+62
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+41
Ответ Утя Ваткин
Пятница же завтра только
Что характерно, во время своей игроцкой карьеры он в таком квасном патриотизме замечен даже близко не был, а эти теплые чувства к России в нем проснулись, когда он закончил играть, а вместе с тем закончились и поступления на карту...Но, кажется, он нашел способ, как срубить бабла.

Почему-то, такие же как и он, новоиспеченные россияне Клаудиньо и Малком помалкивают.
+21
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+13
Не виноватая я! Он сам пришёл! ©
+19
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Ответ Stalker175
Кто?
Дядька Джо!
+17
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Пошла очередная бутылка кашасы...
+13
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Ответ Stalker175
Кто?
Другие, сказали же, что непонятного
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Ответ Франческо Тортик
Комментарий удален модератором
А во все города незалежной можно возвращать чугуний и кондиционеры
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Обама, доколе????
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Ответ Утя Ваткин
Пятница же завтра только
Не жди, наливай!
+4
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Ответ Andre Remati
Ну виноват Путин, скажем прямо. И его шайка. Но как ФИФА и УЭФА поступить?)) Не допускать Путина и его сподвижников к соревнованиям? Спорт Путину интересен только как "опиум для народа", чтобы никто на улицы не вышел. А в остальном ему, уверен, всё равно.
У меня унитаз перестал смывать. Путин виноват, однозначно. Сосед бухает и на работу не устраивается, говорит, Путин виноват.
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Ответ Lospinmaps
Заберите у него водку. Или чем там бразильцы расслабляются.
Кашаса
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В заголовке ошибка: в повелительном наклонении пишется Ори.
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А можно конкретнее ?
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Бывают же умные футболисты! Молодец, Ари!
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Похоже, Ари решил пойти по пути Монсона и тоже стать депутатом. Уверен, что его, как и Монсона, избиратели всенародно изберут.
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Самый главный хоккеист бомбардир все испортил футболистам.
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Ну всё, они не оставил выбора ФИФА и УЕФА
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в сборную при этом раскладе тебя все равно не вернут , брат…
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Очень в депутаты хочет, чтоб ничего не делать и по 400к деревянных получать.
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все! Байдену каюк ! Ари разоблачил американца
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согласен. так же как и во всех разделах польши не виноват простой русский народ
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Комментарий удален модератором
Заберите у него водку. Или чем там бразильцы расслабляются.
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Ответ Antonio Gaudi
Ари платили Галицкий, Федун и глава РЖД. Ари играл и наверное дружил с российскими футболистами, его тренировали российские тренера, лечили российские врачи. Что же они сделали плохого по отношению к другим, чтобы их хаить? Или правительство страны = всему народу страны по-твоему? Кстати не относись к работодателю как к хозяину. Не стоит)
только перечисленные тобою люди это не вся россия, только ржд это гос компания, только в комментарий ари оставил политический, а не с разглагольствованием про врачей и их невиновность
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Ну да, виноваты пришельцы из ретроградного Меркурия
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Ответ Andre Remati
Ну виноват Путин, скажем прямо. И его шайка. Но как ФИФА и УЭФА поступить?)) Не допускать Путина и его сподвижников к соревнованиям? Спорт Путину интересен только как "опиум для народа", чтобы никто на улицы не вышел. А в остальном ему, уверен, всё равно.
Народу плевать, ютуб отключили и никто никуда не вышел , потому что кардинально уровень жизни остался плюс минус тем же , а война где то там людей никогда не интересовала, до момента пока не дойдет до них , а кому то и вовсе радость, на фронте бабки едут рубить
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