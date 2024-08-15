Ари: «ФИФА и УЕФА, верните Россию сегодня же! Она не виновата во всем, что происходит, виноваты другие»

Ари призвал ФИФА и УЕФА вернуть Россию.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и .

«Я бы на месте сегодня же вернул Россию обратно. Поэтому обращаюсь к президентам и УЕФА – верните Россию сегодня же!

Россия не виновата во всем, что сейчас происходит, потому что виноваты другие определенные люди! Сегодня политика замешана во всем, чего не должно быть», – заявил бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «Спартака».