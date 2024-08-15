Ари: «ФИФА и УЕФА, верните Россию сегодня же! Она не виновата во всем, что происходит, виноваты другие»
Ари призвал ФИФА и УЕФА вернуть Россию.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
«Я бы на месте Джанни Инфантино сегодня же вернул Россию обратно. Поэтому обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА – верните Россию сегодня же!
Россия не виновата во всем, что сейчас происходит, потому что виноваты другие определенные люди! Сегодня политика замешана во всем, чего не должно быть», – заявил бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «Спартака».
Почему-то, такие же как и он, новоиспеченные россияне Клаудиньо и Малком помалкивают.