На женском ЧМ U20 введут специальный жест для борьбы с расизмом – скрещенные руки на груди. Новая мера была утверждена ФИФА в мае

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На женском чемпионате мира U20 появится специальный жест для борьбы с расизмом.

Процедура сообщения о расистских инцидентах на стадионах, единогласно одобренная в мае на 74-м Конгрессе ФИФА, будет впервые реализована во время чемпионата мира среди женщин до 20 лет. Турнир пройдет с 31 августа по 22 сентября в Колумбии.

Игроки и официальные лица могут сообщить о расистских словах или жестах, скрестив руки на груди.

После этого главный арбитр сможет инициировать трехэтапную процедуру, первым шагом которой будет ненадолго прервать игру. Если расистское поведение продолжится, матч будет временно остановлен, а игроки и судьи покинут поле. Если инциденты не прекратятся, игра будет окончательно прекращена.

Данная мера вошла в число пяти пунктов программы против расизма, утвержденных ФИФА. Новый протокол был принят в результате голосования и стал обязательным для всех федераций. Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что инициатива получила единогласную поддержку 211 ассоциаций-членов организации.

Предполагается, что впоследствии знак в форме креста будет применяться на всех соревнованиях.

15 комментариев
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вы б для начала всё подряд расизмом перестали считать.
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Вот забавно, если они будут так праздновать
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Полный идиотизм!
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Интересно, эту хренотню негры лоббируют или кто?
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ну теперь точно победят расизм
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теперь для затягивания времени угли будут не симулировать, а просто скрещивать руки
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Можно ещё от сердца к солнцу
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А лучше другой жест учитывая что чемпионат женский ну как у Афродиты одна рука на грудиа другая скажем так между бедер. 😁
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А чего бы в женском футболе не задирать майку в знак протеста, ну или хотя бы трусы спускать и оголять чёрный зад (но можно и белый, в знак солидарности)!?

Хоть какая-то польза и приток аудитории…и реальный ход против системы, а не бла-бла-бла))
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Не на груди, а на сиськах
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Ваканда навсегда?
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Почему нельзя просто словами сказать судье?
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Албанцы уже давно борются с расизмом получается
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Скрестил руки и расизм исчез, ага
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Ответ Павел павел
А лучше другой жест учитывая что чемпионат женский ну как у Афродиты одна рука на грудиа другая скажем так между бедер. 😁
Я вижу вы любитель древнегреческого искусства
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