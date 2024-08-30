На женском ЧМ U20 введут специальный жест для борьбы с расизмом – скрещенные руки на груди. Новая мера была утверждена ФИФА в мае

На женском чемпионате мира U20 появится специальный жест для борьбы с расизмом.

Процедура сообщения о расистских инцидентах на стадионах, единогласно одобренная в мае на 74-м Конгрессе ФИФА, будет впервые реализована во время чемпионата мира среди женщин до 20 лет. Турнир пройдет с 31 августа по 22 сентября в Колумбии.

Игроки и официальные лица могут сообщить о расистских словах или жестах, скрестив руки на груди.

После этого главный арбитр сможет инициировать трехэтапную процедуру, первым шагом которой будет ненадолго прервать игру. Если расистское поведение продолжится, матч будет временно остановлен, а игроки и судьи покинут поле. Если инциденты не прекратятся, игра будет окончательно прекращена.

Данная мера вошла в число пяти пунктов программы против расизма, утвержденных ФИФА. Новый протокол был принят в результате голосования и стал обязательным для всех федераций. Президент ФИФА сообщил, что инициатива получила единогласную поддержку 211 ассоциаций-членов организации.

Предполагается, что впоследствии знак в форме креста будет применяться на всех соревнованиях.