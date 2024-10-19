Губерниев о натурализации Дугласа: «Если он полюбил Россию, а не использует в качестве дойной коровы, милости просим. Было бы с кем играть»

Дмитрий Губерниев высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

Ранее появилась информация , что 30-летний игрок «Зенита » может получить российский паспорт в этом году.

«Было бы с кем играть, чтобы вообще рассуждать о том, а нужен ли Дуглас Сантос сборной России. Футболисты то найдутся.

Если он по-настоящему полюбил Россию, а не использует ее в качестве дойной коровы, милости просим», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».