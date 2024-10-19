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Депутат Свищев о натурализации Дугласа: «Ему нужно подтянуть русский язык – есть обязательные требования. Это уважение к стране, исключений быть не должно»

Дмитрий Свищев высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

Ранее появилась информация, что 30-летний игрок «Зенита» может получить российский паспорт в этом году.

«У нас есть для получения российского гражданства обязательные требования. В том числе необходимо сдать экзамен на владение русским языком. Ни для кого не должно быть исключением, даже если это выдающийся спортсмен. Это важный момент.

Считаю, что все игроки, которые получают паспорт России, должны владеть русским языком. Это в первую очередь уважение к стране.

Так что Сантосу нужно подтянуть русский язык, и пусть не стесняется на нем говорить», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Медведев о Дугласе Сантосе и российском паспорте: «Не буду комментировать. Дождитесь официальной информации»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Свищев
лимит на легионеров
logoДуглас Сантос
Политика
натурализация
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