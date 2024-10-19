Медведев о гражданстве РФ Дугласа: «Ждите официальных сообщений, а не от карпа из пруда»

Александр Медведев прокомментировал информацию о Дугласе Сантосе.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что бразильский защитник петербургского клуба может получить российское гражданство в этом году и выступать за сборную России.

«Ждите официальных сообщений, а не от карпа из пруда», – сказал председатель правления «Зенита ».

Юрист Прокопец заявил, что Дуглас не сможет выступать за сборную России, поскольку он играл на Олимпиаде за Бразилию