Кавазашвили о натурализации Дугласа: «Чем больше иностранцев в нашем футболе, тем лучше. Пускай живут, размножаются, приносят пользу»
Анзор Кавазашвили высказался о натурализации Дугласа Сантоса.
Сообщалось, что 30-летний бразилец «Зенита» может получить российский паспорт в этом году.
«Я думаю, что это делается не для того, чтобы он выступал за сборную России, а для того, чтобы в соответствующих органах обосновать, почему человек хочет получить гражданство страны. Это обычный ход.
Если не вопрос со сборной России, у него могло не хватить других критериев и оснований, таких как срок проживания в стране и так далее. Это просто, чтобы ускорить выдачу иностранцу российского паспорта.
Вообще я считаю, что чем больше будет иностранцев в нашем футболе, тем лучше. Пускай живут, размножаются, приносят пользу», – сказал экс-вратарь сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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