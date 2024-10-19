Медведев о Дугласе Сантосе и российском паспорте: «Не буду комментировать. Дождитесь официальной информации»
Александр Медведев отреагировал на информацию о Дугласе Сантос.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что бразильский защитник петербургского клуба может получить российское гражданство в этом году и выступать за сборную России. Источник РБК, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию Карпова.
«Я еще раз обращаю на это внимание: вы работаете не на слухах, а на информации, которую сообщают клуб и его официальные представители.
Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой. Сегодня я комментировать это не буду», – сказал председатель правления «Зенита».
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