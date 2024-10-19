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Газзаев о гражданстве РФ Дугласа: «Положительно отношусь. Если есть желание, почему нет? Он достойно выступает за «Зенит»

Валерий Газзаев высказался о возможном получении Дугласом Сантосом гражданства РФ.

«Если у него есть такое желание, то почему бы и нет? Тем более, он проявил себя с самой лучшей стороны, достойно выступая несколько лет за «Зенит», и он продолжает это делать. Также он является и капитаном команды, что очень важно.

А насчет лимита на легионеров, то я не считаю, что это единственный повод, почему он получает российское гражданство. Многие просятся и хотят получить его, но для этого надо приносить пользу, что он уже несколько лет делает.

Даже если он не сможет играть за сборную России, но он будет играть за «Зенит». Если он в такой ситуации принимает решение получить российское гражданство, прекрасно понимая, что у него не будет шансов играть за сборную, значит, он максимально осознанно подошел к этому решению, так что я положительно к этому отношусь.

Может он просто хочет и в дальнейшем остаться в «Зените», кто знает. В любом случае, я такое решение приветствую. Это игрок высокого уровня и качества, и если такие легионеры будут играть в наших топ-клубах, то это лишь поднимет уровень нашего чемпионата», – сказал экс-главный тренер ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Сантос
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