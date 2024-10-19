Юрист Прокопец заявил, что Дуглас останется легионером в РПЛ после получения гражданства РФ: «Статус легионера привязан к возможности играть за сборную»

Дуглас Сантос останется в статусе легионера после получения гражданства РФ.

Об этом заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Легионер – cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА.

Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», – сказал Прокопец.

Ранее появилась информация , что 30-летний игрок «Зенита » может получить российский паспорт в этом году.