Новый стадион «МЮ» может стоить более 2 млрд фунтов. Рэтклифф хочет арену на 100 000 зрителей на месте «Олд Траффорд» (ESPN)

Стоимость нового стадиона «МЮ» может превысить 2 миллиарда фунтов.

ESPN сообщает, ссылаясь на источники, что решение о том, перестраивать ли нынешний стадион или строить новый на месте старого, еще не принято.

Рабочая группа, созданная владельцем клуба Джимом Рэтклиффом , в которую входят лорд Себастьян Коу и бывший защитник «МЮ» Гари Невилл, должна представить свои рекомендации к концу года.

Стоимость проекта может превысить 2 миллиарда фунтов стерлингов, но источники его финансирования пока неизвестны.

Отмечается, что Рэтклифф хочет построить новую арену на 100 000 мест на месте «Олд Траффорд », чтобы сохранить наследие. При этом в «Манчестер Юнайтед » настаивают, что не будут принимать никаких решений, пока болельщики не выскажут свое мнение.

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