Новый стадион «МЮ» может стоить более 2 млрд фунтов. Рэтклифф хочет арену на 100 000 зрителей на месте «Олд Траффорд» (ESPN)
Стоимость нового стадиона «МЮ» может превысить 2 миллиарда фунтов.
ESPN сообщает, ссылаясь на источники, что решение о том, перестраивать ли нынешний стадион или строить новый на месте старого, еще не принято.
Рабочая группа, созданная владельцем клуба Джимом Рэтклиффом, в которую входят лорд Себастьян Коу и бывший защитник «МЮ» Гари Невилл, должна представить свои рекомендации к концу года.
Стоимость проекта может превысить 2 миллиарда фунтов стерлингов, но источники его финансирования пока неизвестны.
Отмечается, что Рэтклифф хочет построить новую арену на 100 000 мест на месте «Олд Траффорд», чтобы сохранить наследие. При этом в «Манчестер Юнайтед» настаивают, что не будут принимать никаких решений, пока болельщики не выскажут свое мнение.
«МЮ» сократил Фергюсона. Новый шаг Рэтклиффа по уменьшению расходов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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