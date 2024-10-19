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  • Новый стадион «МЮ» может стоить более 2 млрд фунтов. Рэтклифф хочет арену на 100 000 зрителей на месте «Олд Траффорд» (ESPN)
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Новый стадион «МЮ» может стоить более 2 млрд фунтов. Рэтклифф хочет арену на 100 000 зрителей на месте «Олд Траффорд» (ESPN)

Стоимость нового стадиона «МЮ» может превысить 2 миллиарда фунтов.

ESPN сообщает, ссылаясь на источники, что решение о том, перестраивать ли нынешний стадион или строить новый на месте старого, еще не принято.

Рабочая группа, созданная владельцем клуба Джимом Рэтклиффом, в которую входят лорд Себастьян Коу и бывший защитник «МЮ» Гари Невилл, должна представить свои рекомендации к концу года.

Стоимость проекта может превысить 2 миллиарда фунтов стерлингов, но источники его финансирования пока неизвестны.

Отмечается, что Рэтклифф хочет построить новую арену на 100 000 мест на месте «Олд Траффорд», чтобы сохранить наследие. При этом в «Манчестер Юнайтед» настаивают, что не будут принимать никаких решений, пока болельщики не выскажут свое мнение.

«МЮ» сократил Фергюсона. Новый шаг Рэтклиффа по уменьшению расходов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoОлд Траффорд
logoпремьер-лига Англия
бизнес
болельщики
logoСебастьян Коу
ESPN
деньги
Джим Рэтклифф
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