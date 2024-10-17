Бекхэм о Рэтклиффе в «МЮ»: «Фанаты видят, что ему не все равно – это важнее всего. Изменения были необходимы, мы хотим вернуть старые добрые времена»

Дэвид Бекхэм оценил работу нового владельца «МЮ» Джима Рэтклиффа.

Глава компании INEOS стал совладельцем клуба в феврале, выкупив 25% акций. Рэтклифф предпринял ряд мер по сокращению расходов, в частности, уволив 250 сотрудников.

Также «Манчестер Юнайтед» перестанет платить Алексу Фергюсону за должность посла клуба.

«Изменения были необходимы, был нужен свежий взгляд на то, как управлять клубом и принимать решения.

Мне очень нравится Джим, я встречался с ним несколько раз за эти годы. Он фанат и отличный бизнесмен, один из лучших. Но важнее всего то, что болельщики видят, что ему не все равно.

Фанаты потеряли веру в руководство за эти годы, и очевидно, что он действительно уделяет внимание тому, что хочет сделать и создать. Надеюсь, все изменится, но на это нужно время.

Мы, болельщики «Манчестер Юнайтед », были достаточно терпеливы на протяжении многих лет, но мы хотим вернуть старые добрые времена, и чем скорее, тем лучше», – сказал бывший игрок «МЮ» Дэвид Бекхэм на подкасте Rio Ferdinand Presents.

«МЮ» сократил Фергюсона. Новый шаг Рэтклиффа по уменьшению расходов