Бекхэм о Рэтклиффе в «МЮ»: «Фанаты видят, что ему не все равно – это важнее всего. Изменения были необходимы, мы хотим вернуть старые добрые времена»
Глава компании INEOS стал совладельцем клуба в феврале, выкупив 25% акций. Рэтклифф предпринял ряд мер по сокращению расходов, в частности, уволив 250 сотрудников.
Также «Манчестер Юнайтед» перестанет платить Алексу Фергюсону за должность посла клуба.
«Изменения были необходимы, был нужен свежий взгляд на то, как управлять клубом и принимать решения.
Мне очень нравится Джим, я встречался с ним несколько раз за эти годы. Он фанат и отличный бизнесмен, один из лучших. Но важнее всего то, что болельщики видят, что ему не все равно.
Фанаты потеряли веру в руководство за эти годы, и очевидно, что он действительно уделяет внимание тому, что хочет сделать и создать. Надеюсь, все изменится, но на это нужно время.
Мы, болельщики «Манчестер Юнайтед», были достаточно терпеливы на протяжении многих лет, но мы хотим вернуть старые добрые времена, и чем скорее, тем лучше», – сказал бывший игрок «МЮ» Дэвид Бекхэм на подкасте Rio Ferdinand Presents.
«МЮ» сократил Фергюсона. Новый шаг Рэтклиффа по уменьшению расходов
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