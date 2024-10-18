Игроки «МЮ» недовольны сокращениями в клубе. Футболисты возмущены отношением Ineos к проработавшим много лет сотрудникам (ESPN)
Игроки «Манчестер Юнайтед» не в восторге от новых совладельцев клуба.
ESPN передает, что многие футболисты разочарованы тем, как Ineos влияет на клуб. В раздевалке не только возмущены сокращением некоторых сотрудников, проработавших много лет, но и сердятся из-за отношения к отдельным людям.
«Один из представителей обслуживающего персонала проработал в клубе свыше 30 лет. Клуб уволил его, и в последний день он одиноко убирал территорию, а по его лицу катились слезы. Никто ничего для него не организовал, несмотря на все годы, которые он отдал клубу», – отметил Марк Огден, один из авторов статьи.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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