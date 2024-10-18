  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «МЮ» недовольны сокращениями в клубе. Футболисты возмущены отношением Ineos к проработавшим много лет сотрудникам (ESPN)
14

Игроки «МЮ» недовольны сокращениями в клубе. Футболисты возмущены отношением Ineos к проработавшим много лет сотрудникам (ESPN)

Игроки «Манчестер Юнайтед» не в восторге от новых совладельцев клуба.

ESPN передает, что многие футболисты разочарованы тем, как Ineos влияет на клуб. В раздевалке не только возмущены сокращением некоторых сотрудников, проработавших много лет, но и сердятся из-за отношения к отдельным людям.

«Один из представителей обслуживающего персонала проработал в клубе свыше 30 лет. Клуб уволил его, и в последний день он одиноко убирал территорию, а по его лицу катились слезы. Никто ничего для него не организовал, несмотря на все годы, которые он отдал клубу», – отметил Марк Огден, один из авторов статьи.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
происшествия
ESPN
Джим Рэтклифф
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну был готов покинуть «МЮ» летом, устав от неудач, но клуб «запаниковал и предложил крупный контракт» (ESPN)
23сегодня, 18:57
«МЮ» сделал запрос по тренеру «Спортинга» Амориму. Пока в клубе доверяют тен Хагу (Флориан Плеттенберг)
23сегодня, 17:52
«МЮ» связался с Терзичем. Руководство впечатлено его выходом в финал ЛЧ с «Боруссией»
59сегодня, 16:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роналду после победного гола «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й: «Мы никогда не сдаемся!»
415 минут назад
У Гринвуда и девушки, обвинявшей его в насилии, будет второй ребенок (The Sun)
941 минуту назад
Роналду реализовал 168 из 198 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 19 из 19
2654 минуты назад
Ташуев о 2:3 с «Факелом»: «Стыдно, разочарование полнейшее – за очки надо сражаться. Настоящие мужики должны умирать на поле, а не субтильно действовать, как некоторые»
1256 минут назад
Роналду забил 907-й гол в карьере – «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й
70сегодня, 20:06
Рик Карсдорп: «Моуринью 8 раз называл меня предателем в раздевалке «Ромы», публично ему не стоило этого делать. Он не извинился передо мной»
9сегодня, 19:48
Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Руни – 3-й, Роналду – 9-й, Джеррард выше Лэмпарда
67сегодня, 19:30
Только «Ахмат» не побеждает в РПЛ. Команда Ташуева идет последней с 6 очками в 12 турах
57сегодня, 19:17
«Факел» вырвал победу у «Ахмата» на выезде благодаря голу Каштанова на 95-й в меньшинстве – 3:2
22сегодня, 19:16
Чемпионат России. «Зенит» забил 5 голов «Акрону», «Ахмат» уступил «Факелу», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу
490сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вальядолид» обыграл «Алавес», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в выходные
516 минут назад
Каррагер считает, что с Палмером «Ливерпуль» мог бы выиграть АПЛ: «У него голевых действий в среднем больше, чем у Дрогба»
116 минут назад
«Монако» Головина продлил серию без поражений до 10 матчей – 7 побед, 3 ничьих
23 минуты назад
Пиоли о голе Роналду с пенальти: «Когда Криштиану берет мяч и идет к точке, я уверен, что он забьет»
426 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Лиллем», «ПСЖ» встретится со «Страсбуром» в субботу
533 минуты назад
«Монако» и «Лилль» сыграли вничью – 0:0. Головин отыграл весь матч, Тезе удалили на 61-й
933 минуты назад
«Он не подписал Райса здесь, так что теперь идет к нему!» Директор «Баварии» Эберль о Тухеле в сборной Англии
40 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу
841 минуту назад
«Боруссия» обыграла «Санкт-Паули» благодаря голу Гирасси на 83-й – 2:1
441 минуту назад
Умяров назвал топ-3 памятных события за 6 лет в «Спартаке»: «Победа в Кубке при Ваноли, ЛЕ с Виторией и сезон с Тедеско»
46 минут назад