Игроки «МЮ» недовольны сокращениями в клубе. Футболисты возмущены отношением Ineos к проработавшим много лет сотрудникам (ESPN)

Игроки «Манчестер Юнайтед» не в восторге от новых совладельцев клуба.

ESPN передает, что многие футболисты разочарованы тем, как Ineos влияет на клуб. В раздевалке не только возмущены сокращением некоторых сотрудников, проработавших много лет, но и сердятся из-за отношения к отдельным людям.

«Один из представителей обслуживающего персонала проработал в клубе свыше 30 лет. Клуб уволил его, и в последний день он одиноко убирал территорию, а по его лицу катились слезы. Никто ничего для него не организовал, несмотря на все годы, которые он отдал клубу», – отметил Марк Огден, один из авторов статьи.