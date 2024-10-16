Фердинанд о действиях «МЮ» в адрес Фергюсона: «Ineos посылает всем в клубе сигнал? Теперь никто не в безопасности – это может случиться с каждым»

Рио Фердинанд высказался о действиях «МЮ» по отношению к Алексу Фергюсону.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед » перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Экс-тренер зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности. Кроме того, шотландец больше не сможет заходить в раздевалку команды после матчей на «Олд Траффорд».

«Если сэра Алекса можно отстранить, то в «МЮ» НИКТО НЕ В БЕЗОПАСНОСТИ – теперь это может случиться с каждым. Ineos посылает сигнал ЛЮБОМУ человеку в клубе?!» – написал бывший защитник «МЮ» в соцсети X.

В начале года компания Ineos, владельцем которой является Джим Рэтклифф , выкупила 25% акций «Манчестер Юнайтед».