Андрей Мостовой о словах Глушенкова про пиво: «Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки после тяжелой игры даже полезно»
Андрей Мостовой высказался об употреблении пива Максимом Глушенковым.
Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
– Глушенков сказал, что может выпить два бокала пива после игры для восстановления. Пользуешься таким методом?
– Конечно, кого обманывать. Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное – не перебарщивать, – сказал Андрей Мостовой.
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