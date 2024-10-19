Андрей Мостовой о словах Глушенкова про пиво: «Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки после тяжелой игры даже полезно»

Андрей Мостовой высказался об употреблении пива Максимом Глушенковым.

Ранее полузащитник «Зенита » Максим Глушенков заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

– Глушенков сказал, что может выпить два бокала пива после игры для восстановления. Пользуешься таким методом?

– Конечно, кого обманывать. Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное – не перебарщивать, – сказал Андрей Мостовой.