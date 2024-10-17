Рисковать ли после перерыва? Как быть c «Краснодаром» и «Спартаком»? Кого брать в фэнтези РПЛ

Дедлайн – 18:00 мск в пятницу.

Разбираем пики на 12-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

Пауза на сборные – повод сыграть понадежнее или рискнуть?

Есть риск, что лидеры потеряли идеальную форму.

faraone99 , 9-е место

Дмитрий – игрок h2h-клуба allenatore, выступающего в Дивизионе 1 h2h-чемпионата РПЛ.

– Склоняюсь к тому, что в этом туре не нужно ничего выдумывать, стоит сыграть сыграть более-менее осторожно и попсово. Количество легионеров, которых вызывают в сборные, в РПЛ не так велико, как и игроков сборной России, которая не проводила спаррингов. Само собой, пауза может не лучшим образом сказаться на форме, хотя некоторые команды проводили товарищеские матчи, а некоторые получили отдых.

Porque , 10-е место

Валерий – игрок h2h-клуба «Лаванда», выступающего в первом дивизионе h2h-чемпионата РПЛ.

– Многое будет зависеть от текущего состава: Мирлинд Даку пропускает тур из-за дисквалификации, Максим Глушенков из-за травмы, кто-то еще мог получить повреждение в сборной или на тренировке. Выбирал бы более агрессивную или более осторожную тактику в первую очередь в зависимости от этого – если придется делать много вынужденных замен, стоит в целом играть осторожнее.

Борода Виталий, 220-е место

Виталий – игрок h2h-клуба «Я·К·У·Д·З·А», выступающего в дивизионе 1 h2h-чемпионата РПЛ, автор телеграм-канала «Бородатый Российский Фэнтези» .

– Рисковать еще рано по календарю, сейчас составы устаканены, да и тур не располагает к рискованым решениям. Пики, которыми вы можете рискнуть, – условный «Ростов» и «Оренбург»/«Крылья Советов» – и так будут в пуле выбора у всех, поэтому сильно отыграться вы вряд ли сможете. А вот скинув условный «Краснодар», можно «въехать в луну».

«Спартак» vs «Краснодар» – кого из этой игры оставить?

Тот же Джон Кордоба под гостевой матч со «Спартаком» может быть риском.

faraone99: Их матчи всегда голевые – думаю, этот исключением не станет. Поэтому защитников обеих команд, конечно же, стоит убрать или пропустить через запас. Два основных лидера «Краснодара», Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, после игр сборных, но в таком матче должны быть железно в основе. Если они есть, стоит их оставлять. К тому же дальше у «Краснодара» очень благоприятный календарь («Крылья», «Оренбург», «Рубин», «Химки»). Оставлял бы и Эсекиэля Барко.

Porque: Кордоба и Барко – мастхэвы на любой матч в сезоне. Кого-то еще специально под тур покупать не советую. Если есть Сперцян, конечно, его надо оставлять. Манфред Угальде, Жоау Баши или Виктор Са – «сомнительно, но окэй». Защиту из этих команд я бы оставлял только в крайнем случае.

Борода Виталий: «Краснодар» даже после сборных выглядит явным фаворитом, Кордоба в суперформе – сомневаюсь, что перелет на нем скажется. «Краснодар» физически хорошо готов, а «Спартаку» против таких команд тяжело (тот же «Локомотив» просто уничтожил их физикой). Поэтому оптимально – два пика «Краснодара» и Барко, потому что он пенальтист.

Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе» – с полезными заметками и наблюдениями

Стоит ли брать игроков «Оренбурга»?

Впереди домашние матчи с «Крыльями Советов» и «Рубином».

faraone99: «Оренбург» из нижней половины таблицы, на мой взгляд, одна из самых веселых команд. Положение заставляет задуматься, две домашние игры с «Крыльями» и «Рубином» – их хороший шанс подняться. В обороне «Оренбург» не блещет, но для любителей рисковать – Матиас Перес. Но я бы брал только Саида Сахархизана.

Porque: У «Оренбурга» теперь новый тренер Владимир Слишкович, а это всегда рулетка. Возможны любые изменения в составе и в тактике. Рекомендую пока просто последить за командой.

Борода Виталий: В обеих играх «Оренбург» не выглядит фаворитом, мы не знаем, как будет строить игру Слишкович, не знаем реакции «Крыльев » на отмену ухода Игоря Осинькина (могут вполне раскрепостится), «Рубин» тоже не слабее «Оренбурга». Поэтому, на мой взгляд, брать игроков «Оренбурга» – максимально неоправданный риск.

Дедлайн 12-го тура – 18 октября (пятница) в 18:00 . Его откроет матч «Акрон» – «Зенит».

Фото: vk.com/fckrasnodar ; Kondrov Andrey/spartak.com/Global Look Press