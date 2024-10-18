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Минфин поддержал продажу пива на стадионах: «Окончательное решение за правительством – есть ведомства, которые против»

Министерство финансов поддержало продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года.

Весной 2023 года на заседании комитета Госдумы по спорту было решено доработать законопроект, снимающий этот запрет.

«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу.

Там есть и другие ведомства, которые против, поэтому окончательное решение за правительством», – сказал статс-секретарь замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Колосков про пиво на стадионах: «Футболисты пьют, а болельщикам нельзя? Я бы и водку разрешил – ничего плохого не вижу. Было время, когда все продавалось, и никаких дебошей не было»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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