Минфин поддержал продажу пива на стадионах: «Окончательное решение за правительством – есть ведомства, которые против»
Министерство финансов поддержало продажу пива на стадионах.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года.
Весной 2023 года на заседании комитета Госдумы по спорту было решено доработать законопроект, снимающий этот запрет.
«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу.
Там есть и другие ведомства, которые против, поэтому окончательное решение за правительством», – сказал статс-секретарь замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Колосков про пиво на стадионах: «Футболисты пьют, а болельщикам нельзя? Я бы и водку разрешил – ничего плохого не вижу. Было время, когда все продавалось, и никаких дебошей не было»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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