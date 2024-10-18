Главное об уникальном старте Батракова: разрывает в контратаках, так не начинали даже Дзагоев и Захарян

Разбор Ильи Васильева.

Алексей Батраков – новая суперзвезда «Локомотива», неожиданно запрыгнувшего в топ-2 РПЛ после первой трети сезона.

Батраков дебютировал в основе «Локо» только прошлой весной, Михаил Галактионов наигрывал Алексея в опорной зоне. Дебютный гол в РПЛ он забил с передачи Максима Глушенкова, а уже осенью заменил Макса на месте десятки.

На старте сезона Батраков прекрасен: лидирует в РПЛ по «гол+пас» (7+6), заставив забыв о Глушенкове в том числе благодаря эталонным стандартам.

Илья Васильев рассказывает главное об игре Батракова.

Круче Батракова сезон начинали только Халк и Данни. Среди российской молодежи – возможно, вообще никто

Батраков не только лидирует по «гол+пас», но и органично распределяет голевые действия: первым по голам вместе с Глушенковым (по 7), второй по ассистам после Вендела (6 и 7).

Батраков забил на 4,57 гола больше ожидаемого – это самый большой перебор в РПЛ. Он объясняется в том числе двумя голами из-за штрафной (при этом гол «Пари НН» – после явной ошибки вратаря Никиты Медведева).

Зато качество Батракова в подыгрыше подтверждается более глубокими данными: Алексей – первый в лиге по передачам под удар, второй – по созданным явным моментам и ожидаемым ассистам (и здесь лидирует Вендел).

Батраков запрыгнул к легендам РПЛ: только Мигель Данни и Халк начинали сезон результативнее.

Кроме того, Батраков добрался до 10 очков по «гол+пас» быстрее других тинейджеров лиги (статистика с сезона-2009). Да, так ярко не стартовали даже Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

По данным Transfermarkt, другим легендам РПЛ для похожей статистики требовался целый чемпионат: Александр Кержаков выбил 6+7 в дебютном сезоне за «Зенит», Марат Измайлов и Динияр Билялетдинов – 6+7 и 5+5 за «Локомотив», Дмитрий Сычев в 2002-м настрелял 6 голов в шести турах и закончил с 9+4, а Алан Дзагоев, начавший с 1+3 с «Химками» и «Спартаком», добрался до 8+8.

Батракову помогли продажа Глушенкова и срыв трансфера Маркиньоса

В 2024-м Михаил Галактионов настроил легковесную атаку: Глушенков закрепился в роли десятки или даже ложной девятки (раньше его нередко сдвигали на правый фланг), Антон Миранчук набрал форму, а края заняли Наир Тикнизян, Сергей Пиняев (левый) и Илья Самошников (правый).

Летом многое изменилось:

1. Глушенков, Миранчук и Рифат Жемалетдинов, который весной качественно выходил на замену, покинули «Локо». Скорее всего, если хотя бы двое из них остались, Батраков не получал бы так много времени на старте этого сезона;

2. «Локомотив» искал усиление в зону десятки, рассматривая туда Маркиньоса из «Ференцвароша», но после метаний бразилец выбрал «Спартак».

В итоге Галактионов остался с 19-летним Батраковым, который только начал выходить в РПЛ, и Владиславом Сарвели, самым нестабильным атакующим игроком «Локо» в прошлом сезоне.

Батраков выиграл конкуренцию: Сарвели лишь раз вышел в старте в РПЛ, против «Динамо» (1:3) – когда Алексей начинал в опорной зоне.

Батраков тащит в контратаках. Ему нельзя давать пространство

Батраков совсем не соответствует стереотипам о десятке: не ищет постоянно мяч между линиями и не так часто раскачивает позиционные атаки. Во многом это связано с максимально вертикальной игрой «Локо». В итоге у Батракова не так много хайлайтов в затяжных комбинациях, зато море – в быстрых прорывах, в том числе в топ-матчах. Например, против «Спартака» (3:1) Алексей поучаствовал в двух голах

При первом голе Батраков вытянул за собой Руслана Литвинова – так Баринов остался один в левом полуфланге. После выноса Ильи Лантратова и сброса Баринова Батраков перевел атаку на свободный левый фланг.

Техническая запись: «Яндекс Плюс x VSporte

При обороне Батраков становится вторым нападающим в 4-4-2, но и в такой роли нередко спускается к своей штрафной. Оказываясь в зоне подбора, Алексей разгоняет быстрые атаки – так получилось и в третьем голе в ворота «Спартака» .

Батраков среагировал на переход владения к Самошникову и в касание отправил Воробьева вперед.

Такие передачи Батраков выполняет регулярно – например, похожий эпизод произошел в игре с «Оренбургом» (4:2).

Суперсила Батракова – успешный поиск огромных свободных зон. Например, с «Крыльями» он не отметился голом или ассистом, зато отдал предголевую, выбежав в контратаку с позиции опорника и выждав вбегание Тикнизяна слева.

Батраков хорош не только с игры: классно навешивает со стандартов и опасен даже при аутах

Точные подачи – еще одно преимущество Батракова. Он трижды ассистировал со стандартов: дважды – с «Ахматом», еще раз – против махачкалинского «Динамо». Результативные кроссы пришлись на стартовые туры, но «Локо» до сих пор опасен на стандартах.

У Батракова есть несколько типов подач со стандартов:

1. Навесы с правого фланга в центр на линию вратарской. Основной ориентир – центральные защитники (особенно – Ньямси). Обычно Батраков отдает по удобной траектории набегающим из глубины. Так Евгений Морозов забил Махачкале, а Сесар Монтес едва не забил «Спартаку»;

2. Кроссы с левого фланга на линию вратарской. Это похоже на первый вариант, но здесь подача обычно летит в сторону ворот, чаще всего – в левый полуфланг. Тут тоже в порядке Ньямси (забил «Ахмату») плюс на ближний угол вратарской регулярно выскакивает Дмитрий Баринов;

3. Резкие прострелы с правого фланга на ближнюю штангу. Это тоже стандарт под Баринова: обычно два партнера блокируют соперников, а Дмитрий выбегает из центра штрафной;

4. Короткие розыгрыши, где Батраков выводит на удар Сергея Пиняева или находит свободного партнера на линии штрафной;

5. Штрафные со средних дистанций с подачей на дальнюю штангу. Оттуда – скидка в центр вратарской, где снова опасен Ньямси.

В сентябре Спортс’’ разбирал ауты Ильи Самошникова . Обычно при них пять игроков «Локо» занимают основные коридоры в штрафной (на ближней и дальней штангах, в центре вратарской, двое остаются на втором темпе), а на входе в нее остаются Карпукас и крайние защитники. Дальше возможны разные сценарии: от удара после броска до борьбы за подбор и атаки вторым темпом.

При аутах Батраков решает за счет скорости мышления и работы с мячом. Если Алексей выходит десяткой, обычно он реагирует на подборы партнеров – так забил «Оренбургу».

Если Галактионов отправляет Батракова в опорную зону, а Алексей перемещается на второй темп к дальней штанге, а его место занимает Сарвели. Так Батраков вбежал во вратарскую с «Нижним».

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19-летний Батраков – лучший игрок РПЛ после одиннадцати туров. Алексей сияет в роли десятки, разгоняя контратаки, заменил Глушенкова на стандартах, беспроблемно отходит в опорную зону по ходу матчей.

Еще один секрет бешеной результативности – уникальная реализация. Для семи голов Батракову потребовалось восемнадцать ударов. Скорее всего, результативность снизится, но и старта сезона хватило, чтобы переписать рекорды российской молодежи.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Павел Бедняков