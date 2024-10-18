Генсек РФС о матчах сборной: «Кроме Брунея и Сирии, в ноябре есть и другие варианты. На 2025-й и 2026-й – свыше 25 сборных с переговорами в активной фазе»
Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с играми сборной России.
В октябре команда Валерия Карпина не проводила матчей на сборах из-за отсутствия соперников.
«Учитывая, что мы ведем переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии.
Ведем переговоры по матчам в ноябре с рядом стран, в том числе с командами Брунея и Сирии.
Как только мы согласуем и подпишем контракты на соответствующие матчи, то прокомментируем. Но есть еще и другие варианты», – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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