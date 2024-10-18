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Генсек РФС о матчах сборной: «Кроме Брунея и Сирии, в ноябре есть и другие варианты. На 2025-й и 2026-й – свыше 25 сборных с переговорами в активной фазе»

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с играми сборной России.

В октябре команда Валерия Карпина не проводила матчей на сборах из-за отсутствия соперников.

«Учитывая, что мы ведем переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии.

Ведем переговоры по матчам в ноябре с рядом стран, в том числе с командами Брунея и Сирии.

Как только мы согласуем и подпишем контракты на соответствующие матчи, то прокомментируем. Но есть еще и другие варианты», – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

🇧🇳 Бруней – ближайший соперник сборной России. Знакомимся!

Сборная Беларуси готова сыграть с Россией в 2025 году: «Никаких проблем не будет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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logoМаксим Митрофанов
logoСборная Сирии по футболу
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
ТАСС
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