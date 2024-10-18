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Борис Ротенберг об интересе россиян к футболу: «Эти опросы делаются для того, чтобы создать внутри страны какую-то атмосферу...»

Борис Ротенберг оценил опрос ВЦИОМ об интересе к футболу в России.

Согласно информации ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

– Согласно опросу ВЦИОМ, интерес к футболу сейчас в России на спаде.

– Например, в «Сочи» сейчас занимается футболом больше 700 детей. Мы выступаем в ФНЛ, выигрываем.

Все регионы, где футбол пропагандируется, ходят на стадионы. Пока у нас только российские соревнования, а дальше будет видно.

– Вам не кажется, что все равно за футболом стали меньше следить?

– Те, кто смотрел внутренние соревнования, так же и продолжают их смотреть. У нас развивается молодежь, которая уже готова выступать за сборные команды.

Развитие идет. Все эти опросы делаются для того, чтобы создать внутри страны какую-то атмосферу...

При этом ясно, что нужны международные соревнования и встречи, чтобы понимать наш уровень.

Например, в единоборствах мы находимся наверху – пусть другие учатся у нас.

И в футболе все вернется на круги своя. Нам главное не останавливаться и не теряться, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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