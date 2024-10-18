Глушаков о падении популярности футбола в России: «Это логично, нас повсюду отстранили, отсюда снижение интереса. Но есть развитие по сравнению с тем, когда я начинал»

Денис Глушаков высказался о снижении популярности футбола в России.

Согласно последнему проведенному опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

– Что с развитием российского футбола? – В любом случае футбол на месте не стоит, есть движение. Где-то строятся стадионы, площадки футбольные манежи, дети играют, футбол в школах.

Так что футбол развивается, особенно по сравнению с теми временами, когда я начал играть.

– А опросы говорят, что футбол теряет популярность в стране…

– Это все понятно и логично. Нас повсюду отстранили, мы перестали выступать на международной арене. Отсюда снижение интереса к футболу, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».