Глушаков о падении популярности футбола в России: «Это логично, нас повсюду отстранили, отсюда снижение интереса. Но есть развитие по сравнению с тем, когда я начинал»
Согласно последнему проведенному опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.
Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).
– Что с развитием российского футбола? – В любом случае футбол на месте не стоит, есть движение. Где-то строятся стадионы, площадки футбольные манежи, дети играют, футбол в школах.
Так что футбол развивается, особенно по сравнению с теми временами, когда я начал играть.
– А опросы говорят, что футбол теряет популярность в стране…
– Это все понятно и логично. Нас повсюду отстранили, мы перестали выступать на международной арене. Отсюда снижение интереса к футболу, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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