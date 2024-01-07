Аршавин о матчах сборной: «Лучше играть в России. С Кубой в Волгограде было прикольно, а с Кенией непонятно где – не очень»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы сборная Кении товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Андрей Аршавин высказался против проведения матчей сборной России за границей.

«Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной.

Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где (матч прошел в турецкой Анталье – Sports.ru) было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

Сборная России сыграла с Кенией (2:2) 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

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22 комментария
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Особенно прикольно когда кубинцы бутсы в Спортмастере побежали покупать... Какой прикол в одни ворота играть?
+16
-3
+13
-Лучше играть в России
Все потенциальные друзья: "Ну это за двойную плату"
+13
-2
+11
Ответ Вячеслав Припузов
Особенно прикольно когда кубинцы бутсы в Спортмастере побежали покупать... Какой прикол в одни ворота играть?
Он имеет ввиду то, какая была атмосфера на стадионе, люди пришли, полный стадион собрали, даже в плохую погоду.
+8
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+8
Ответ Вячеслав Припузов
Особенно прикольно когда кубинцы бутсы в Спортмастере побежали покупать... Какой прикол в одни ворота играть?
Спроси у французов с гибралтарцами
+7
-4
+3
Ответ Savardus
Тот факт, что С Кубой и Кенией в принципе играть не очень прикольно, гиганта футбольной мысли не очень заботит.
Так он и подразумевает, что сыграть матч против полулюбительской команды у себя в стране и при своих зрителях - приемлемо, тем более за неимением других вариантов. Лететь же в Турцию, например, тем самым радовать непонятно кого, ради такой же игры - уже перебор.
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Ответ Домоседов
Любой каприз, как говорится, были бы еще соперники, которые согласятся играть
Ну вот сербы согласились.
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Любой каприз, как говорится, были бы еще соперники, которые согласятся играть
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Валеру надо убирать и ставить Федота
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уже рады и с Кубой играть, осталось с талибами и северной Кореей опытом обменяться))))
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"Прикольно" - надо девизом сборной сделать
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В целом верно. Показывать футбол в провинции, соперники все равно оплачиваются, желающих приехать всегда можно найти.
Передвижной цирк Валерия Георгиевича. :)
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Ответ Savardus
Тот факт, что С Кубой и Кенией в принципе играть не очень прикольно, гиганта футбольной мысли не очень заботит.
Ну Кения нас повозила, еле отскочили от проигрыша, недооценили их явно...
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Ответ anton.zaiats
Если ты тупой, необязательно всех об этом информировать.
а зачем сразу плакать???
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Ответ eugenegreen0902
"Прикольно" - надо девизом сборной сделать
Ну не зря в селе Весёлое центр подготовки сборной России по футболу строить собрались...
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