Аршавин о матчах сборной: «Лучше играть в России. С Кубой в Волгограде было прикольно, а с Кенией непонятно где – не очень»

Андрей Аршавин высказался против проведения матчей сборной России за границей.

«Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной.

Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где (матч прошел в турецкой Анталье – Sports.ru) было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России», – сказал бывший футболист « » и сборной России.

Сборная России сыграла с Кенией (2:2) 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам