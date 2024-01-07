Аршавин о матчах сборной: «Лучше играть в России. С Кубой в Волгограде было прикольно, а с Кенией непонятно где – не очень»
Андрей Аршавин высказался против проведения матчей сборной России за границей.
«Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной.
Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где (матч прошел в турецкой Анталье – Sports.ru) было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.
Сборная России сыграла с Кенией (2:2) 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Все потенциальные друзья: "Ну это за двойную плату"
Передвижной цирк Валерия Георгиевича. :)