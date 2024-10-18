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Ксения Коваленко – жена Дениса Глушакова. Самая известная футболистка России!

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Второе пришествие Дениса Глушакова в «Химки» оказалось скоротечным. В конце июня 2024 года он подписал контракт с подмосковным клубом, в сентябре его отстранили от основного состава из-за конфликта с главным тренером, а в октябре медийный «СКА Ростов» объявил, что Глушаков теперь будет играть за них!

А это значит, что клуб Басты, по сути, подписал сразу двух бывших игроков сборной России. Почему? Знакомьтесь, Ксения Коваленко – жена Дениса Глушакова!

Ксения родилась в казахстанском городе Аксу 26 мая 1995 года. В конце весны Коваленко отметила 29-й день рождения: она на восемь лет младше Глушакова. Когда Ксения появилась на свет, Денис уже несколько лет учился играть в футбол в ДЮСШ в родном Миллерово.

В раннем детстве Ксения вместе с семьей переехала в Сибирь, где начала заниматься мини-футболом (а потом и футболом) в спортивной школе Новокузнецка. Там ее пути пересеклись с Александром Головиным!

«В один прекрасный день наша наставница ушла в декрет, а мне не хотелось бросать тренировки, и я пошла заниматься с мальчиками. В той команде как раз играл Головин. Но это продолжалось не так долго», – вспоминала Ксения.

Коваленко – воспитанница кемеровского «Кузбасса». В 2010 году она дебютировала за юниорскую сборную России, а в 2013-м ездила на молодежный Евро – тогда Ксения уже выступала за московский «ЦСП Измайлово».

В 2014 году Коваленко стала футболисткой «Россиянки», где впервые выиграла чемпионат России. С 2017-го играет за ЦСКА, в котором завоевала все возможные трофеи российского женского футбола. Также в личном музее Ксении есть бронзовая медаль Универсиады-2019 в составе национальной сборной.

В 2014-м мужской журнал FHM включил Ксению в топ-100 самых сексуальных девушек планеты. Да и вообще можно сказать, что Коваленко – самая известная футболистка России!

Об отношениях Коваленко и Глушакова стало известно в 2020 году. Все развивалось стремительно: 7 марта 2021-го у пары родилась дочь Мила, а в конце весны они сыграли свадьбу.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», – написал радостный футболист.

Почему хет-трик? Потому что у Глушакова есть две дочери от первого брака. Шумный развод Дениса с Дарьей вы прекрасно помните: там были и обвинения в изменах, и слитые голосовые сообщения, и то самое видео из сауны.

Вопрос об изменах задавали и Ксении. «Мужчина может изменять? Мне кажется, что все изменяют, вообще все. Я бы не простила, но все изменяют – да, вот такая я. Измена или когда мужчина поднимает руку на женщину – неприемлемо. При этом и женщина не должна манипулировать», – делилась в интервью Коваленко.

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