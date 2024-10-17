Сборная России не сыграет с Пакистаном в ноябре: «Они давно получили ответ»

Максим Митрофанов сообщил, что матча с Пакистаном в ноябре не будет.

Ранее в Пакистанской федерации футбола сообщили, что матч России и Пакистана в ноябре по-прежнему возможен, там ждут ответа от РФС.

«Пакистан давно получил ответ, что в ноябре мы играть не готовы. Ровно по той причине, что уже на тот момент у нас были предварительные договоренности на ноябрь.

Что касается вашего вопроса о ближайших соперниках сборной, мы прокомментируем это после согласования со стороны ФИФА соответствующих разрешающих форм и подписания официальных документов. Переговоры с соперниками ведутся», – сказал генеральный секретарь РФС.

Ранее сообщалось о договоренности РФС по проведению матчей с Брунеем и Сирией в период ноябрьского сбора.