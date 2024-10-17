Глушаков считает Россию футбольной страной: «Если бы было плохо, тогда не было бы клубов, сборной и матчей. А у нас есть интерес к футболу»
Денис Глушаков уверен, что Россия – футбольная страна.
– Россия – футбольная страна?
– Конечно! Если бы у нас было плохо, тогда не было бы футбола, клубов, сборной и матчей. А у нас есть интерес к футболу, разновидности этого вида спорта, есть чемпионы мира в пляжном футболе.
– Играть со сборной Пакистана надо?
– В любом случае надо выстраивать отношения с другими странами, обмениваться опытом. Конкуренция есть везде, – сказал бывший полузащитник «Спартака», числящийся в «Химках».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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