Глушаков считает Россию футбольной страной: «Если бы было плохо, тогда не было бы клубов, сборной и матчей. А у нас есть интерес к футболу»

Денис Глушаков уверен, что Россия – футбольная страна.

– Россия – футбольная страна?

– Конечно! Если бы у нас было плохо, тогда не было бы футбола, клубов, сборной и матчей. А у нас есть интерес к футболу, разновидности этого вида спорта, есть чемпионы мира в пляжном футболе.

– Играть со сборной Пакистана надо?

– В любом случае надо выстраивать отношения с другими странами, обмениваться опытом. Конкуренция есть везде, – сказал бывший полузащитник «Спартака», числящийся в «Химках».