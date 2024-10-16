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Пакистан о матче с Россией: «Ответа от РФС не получили до сих пор. Остается только ждать»

Пакистанская федерация футбола ожидает решения РФС по товарищескому матчу.

Ранее появилась информация, что сборная России во время ноябрьской паузы сыграет с Брунеем и Сирией. В октябре команда Валерия Карпина не смогла найти соперника после срыва матча с Пакистаном.

Директор Пакистанской федерации футбола Али Акрам сообщил, что матч России и Пакистана в ноябре по-прежнему возможен.

«Федерация футбола Пакистана до сих пор не получила ответа от РФС.

Перенос товарищеского матча на 2025 год? Все зависит от ответа РФС. Остается только ждать», – сказал медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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