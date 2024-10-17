Бахрейн готов сыграть с Россией: «Наше спортивное сотрудничество уже имеет свою историю. Хотелось бы провести матч с российской командой»
В Бахрейне заявили о желании сыграть с Россией.
Об этом сообщил гендиректор Главного управления по спорту Бахрейна Абдурахман Аскар в кулуарах форума «Россия – спортивная держава».
«Футбол, конечно же, является самым популярным видом спорта в Бахрейне. И нам бы хотелось, чтобы наша сборная провела товарищеский матч с российской командой.
Мы в целом на форуме будем обсуждать спортивное сотрудничество наших стран, которое уже имеет свою историю. Это касается и тренеров, и спортсменов, и клубов. Наше присутствие на форуме – это возможность еще раз заявить о себе, встретиться с высокопоставленными представителями спорта, в частности с министром спорта России», – сказал Аскар.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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