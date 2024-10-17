Министр спорта Беларуси об ответном матче с Россией: «Будет интересно для болельщиков, в том числе провести матч в Москве. Это нужно на постоянной основе организовывать»
В Беларуси высказались об идее ответного матча со сборной России.
В июне команда Валерия Карпина обыграла сборную Беларуси со счетом 4:0 в товарищеском матче, который проходил в Минске.
«Хороший матч был между сборными России и Беларуси, хороший уровень, скажу, что такие встречи нужно проводить. Понятно, что уровень российский сборной выше, но для нас это тоже возможность подтягиваться до уровня российских команд и чемпионата. Думаю, что это нужно на постоянной основе организовывать и проводить.
Идея ответного матча? Я не могу принять решение за федерации футбольные, но я думаю, что они над этим работают. Интересно было бы точно для российских и белорусских болельщиков, в том числе провести матч в Москве», – сказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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