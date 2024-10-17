Дасаев о матче сборной с легионерами РПЛ: «Поддерживаю, такие проводят в Испании и Франции. Если все отказываются играть с нами, то почему нет?»

Ринат Дасаев высказался о возможном матче сборной России с легионерами РПЛ.

В октябре команда Валерия Карпина провела сбор без товарищеских матчей после отмены встречи с Пакистаном.

«Если все отказываются от матча с нами, то почему бы не сыграть против сборной с легионерами из нашей лиги? Я поддерживаю такую идею. Это было бы интересно.

Такие матчи проводят в Испании, Франции. Платини проводил тот же матч ветеранов. Надо над этим подумать», – сказал бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев .

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