Сборная России сыграет с Сирией 19 ноября. Матч пройдет в Москве, Санкт-Петербурге или Волгограде
Сборные России и Сирии договорились о проведении товарищеского матча 19 ноября.
«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Сирии и России. Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдет 19 ноября в России.
Единственное, осталось выбрать стадион для проведения этой игры – выбираем между Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом. В ближайшее время мы с российской стороной договоримся о точном месте матча», – сообщил директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири.
В октябрьскую паузу ФИФА сборная России не проводит товарищеские матчи, так как не смогла найти себе соперников.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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