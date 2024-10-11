Россия сыграет с Брунеем в ноябре. Устная договоренность уже достигнута («СЭ»)
Сборная России сыграет с Брунеем в ноябре.
Ранее стало известно, что первым соперником команды Валерия Карпина во время ноябрьского сбора станет Сирия.
Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА. Бруней – государство (султанат) в Юго-Восточной Азии.
«Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута.
Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона.
Осталось, чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», – сообщили «Спорт-Экспрессу» в Футбольной ассоциации Брунея.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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