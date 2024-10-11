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Россия сыграет с Брунеем в ноябре. Устная договоренность уже достигнута («СЭ»)

Сборная России сыграет с Брунеем в ноябре.

Ранее стало известно, что первым соперником команды Валерия Карпина во время ноябрьского сбора станет Сирия.

Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА. Бруней – государство (султанат) в Юго-Восточной Азии.

«Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута.

Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона.

Осталось, чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», – сообщили «Спорт-Экспрессу» в Футбольной ассоциации Брунея.

Репортаж с тренировки сборной – дети и веселье вместо Пакистана. Что из этого вышло?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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