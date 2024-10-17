Родригао о возможном матче сборной России с бразильцами РПЛ: «Это был бы особенный опыт. Если игра состоится, она пройдет на самом высоком уровне»
Родригао прокомментировал идею проведения матча сборной России и бразильцев РПЛ.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предложил провести матч между сборной России и бразильскими футболистами, выступающими в РПЛ.
«Это был бы особенный опыт для меня, потому что ничего подобного прежде не проходило. Уверен, если такой матч состоится, то это будет замечательная игра. Она пройдет на самом высоком уровне», – сказал бразильский защитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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