Родригао о возможном матче сборной России с бразильцами РПЛ: «Это был бы особенный опыт. Если игра состоится, она пройдет на самом высоком уровне»

Родригао прокомментировал идею проведения матча сборной России и бразильцев РПЛ.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предложил провести матч между сборной России и бразильскими футболистами, выступающими в РПЛ.

«Это был бы особенный опыт для меня, потому что ничего подобного прежде не проходило. Уверен, если такой матч состоится, то это будет замечательная игра. Она пройдет на самом высоком уровне», – сказал бразильский защитник «Зенита».