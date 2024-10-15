Вердикт по апелляции «ПСЖ» на решение о выплате Мбаппе 55 млн евро долга не вынесен. Следующее заседание – 25 октября

Состоялось слушание по делу о задолженности «ПСЖ» перед Килианом Мбаппе.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду «Реала» 55 миллионов евро долга. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы. «ПСЖ» отказался платить и оспорил решение.

На сегодняшнем заседании члены апелляционного комитета LFP не приняли решения. Ожидается, что вердикт будет вынесен 25 октября.

Представили «ПСЖ» отказались комментировать ситуацию.

«ПСЖ» не платит 55 млн Мбаппе из-за устного договора. Чего-чего?