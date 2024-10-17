Телохранитель Мбаппе не поехал с ним в Стокгольм, вместо него отправился агент брата Килиана

Окружение Килиана Мбаппе в Швеции могло быть не столь надежным.

Ранее адвокат Мбаппе на фоне обвинений в изнасиловании заявила , что игрок никогда не оставался один, вокруг него существует «санитарный кордон» во избежание подобных ситуаций.

Как стало известно RMC Sport, в тот вечер окружение футболиста было не таким, как обычно. Телохранитель, который сопровождает Мбаппе ежедневно, находился в отпуске во время его поездки в Швецию. Его заменил агент, который ведет дела его младшего брата Этана. В компании также была его личная ассистентка и Норди Мукиеле , бывший партнер по «ПСЖ», сыгравший ключевую роль в этом путешествии.

Отмечается, что Мбаппе менял свое близкое окружение на протяжении нескольких лет. Его мать Файза Ламари, которая играет важную роль в жизни нападающего «Реала », не может следовать за ним повсюду и не имеет агентской квалификации.

В 2022 году Мбаппе поменял телохранителя, которого считал слишком жестким, и заменил его новым, более заботливым, но гораздо менее опытным и менее влиятельным.