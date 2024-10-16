Амарал «был в шоке», директор «Спартака» не ожидал, что отказов от игроков из-за бана будет так много. Хавбек «Эспаньола» Пуадо не захотел ехать в РФ («Чемпионат»)
По данным «Чемпионата», летом спортивного директора Томаша Амарала сильно удивило число футболистов, отказавшихся ехать в Россию из-за политики.
«Томаш был в шоке. Он не ожидал, что масштаб отказов из-за бана России будет настолько большим. Если зимой он и не планировал много трансферов, то летом планы были серьезные», – сказал источник.
Амаралу пришлось перестраиваться, и в летнгее трансферное окно португалец не подписал никого из списка А, кроме Эсекиэля Барко.
Томаш вел переговоры по хавбеку Хави Пуадо из «Эспаньола», но игрок отказался как раз из-за нежелания ехать в Россию.
Кроме того, Амарал хотел подписать лучшего бомбардира «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. У директора был один созвон с представителями игрока, потому что в нидерландском клубе попросили за Хименеса 30 млн евро, из-за чего сделка оказалась невозможна.
Также летом Амарал отправился в турне по Европе – чтобы договариваться с потенциальными кандидатами лично, но из этого ничего не вышло. Тогда он и обратился к кандидатуре Виллиана Жозе.
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