Амарал «был в шоке», директор «Спартака» не ожидал, что отказов от игроков из-за бана будет так много. Хавбек «Эспаньола» Пуадо не захотел ехать в РФ («Чемпионат»)

Директор «Спартака» сильно удивился влиянию политики на трансферы клуба.

По данным «Чемпионата », летом спортивного директора Томаша Амарала сильно удивило число футболистов, отказавшихся ехать в Россию из-за политики.

«Томаш был в шоке. Он не ожидал, что масштаб отказов из-за бана России будет настолько большим. Если зимой он и не планировал много трансферов, то летом планы были серьезные», – сказал источник.

Амаралу пришлось перестраиваться, и в летнгее трансферное окно португалец не подписал никого из списка А, кроме Эсекиэля Барко .

Томаш вел переговоры по хавбеку Хави Пуадо из «Эспаньола », но игрок отказался как раз из-за нежелания ехать в Россию.

Кроме того, Амарал хотел подписать лучшего бомбардира «Фейеноорда » Сантьяго Хименеса . У директора был один созвон с представителями игрока, потому что в нидерландском клубе попросили за Хименеса 30 млн евро, из-за чего сделка оказалась невозможна.

Также летом Амарал отправился в турне по Европе – чтобы договариваться с потенциальными кандидатами лично, но из этого ничего не вышло. Тогда он и обратился к кандидатуре Виллиана Жозе .