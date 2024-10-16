  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Амарал «был в шоке», директор «Спартака» не ожидал, что отказов от игроков из-за бана будет так много. Хавбек «Эспаньола» Пуадо не захотел ехать в РФ («Чемпионат»)
39

Амарал «был в шоке», директор «Спартака» не ожидал, что отказов от игроков из-за бана будет так много. Хавбек «Эспаньола» Пуадо не захотел ехать в РФ («Чемпионат»)

Директор «Спартака» сильно удивился влиянию политики на трансферы клуба.

По данным «Чемпионата», летом спортивного директора Томаша Амарала сильно удивило число футболистов, отказавшихся ехать в Россию из-за политики.

«Томаш был в шоке. Он не ожидал, что масштаб отказов из-за бана России будет настолько большим. Если зимой он и не планировал много трансферов, то летом планы были серьезные», – сказал источник.

Амаралу пришлось перестраиваться, и в летнгее трансферное окно португалец не подписал никого из списка А, кроме Эсекиэля Барко.

Томаш вел переговоры по хавбеку Хави Пуадо из «Эспаньола», но игрок отказался как раз из-за нежелания ехать в Россию.

Кроме того, Амарал хотел подписать лучшего бомбардира «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. У директора был один созвон с представителями игрока, потому что в нидерландском клубе попросили за Хименеса 30 млн евро, из-за чего сделка оказалась невозможна.

Также летом Амарал отправился в турне по Европе – чтобы договариваться с потенциальными кандидатами лично, но из этого ничего не вышло. Тогда он и обратился к кандидатуре Виллиана Жозе.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoФейеноорд
logoЭспаньол
logoЛа Лига
logoВиллиан Жозе
Политика
logoЭсекиэль Барко
logoЧемпионат.com
logoХави Пуадо
logoСантьяго Хименес
Томаш Амарал
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Амарал «побаивается Станковича и чувствует его авторитет». Тренер «Спартака» предложил подписать Абену, и спортивный директор согласился («Чемпионат»)
2516 октября, 10:37
«Спартак» планировал подписать Глебова в рамках сделки по продаже Соболева в «Зенит». «Ростов» запросил 10+1 млн евро – красно-белые отказались («Чемпионат»)
3516 октября, 09:55
Спортивный директор «Спартака» Амарал дважды отклонил предложения «Бенфики» вернуться в клуб
1216 октября, 09:14
Виллиана Жозе предлагали ЦСКА год назад – армейцы отказались. Трансфер в «Спартак» – инициатива Амарала, он заблокировал переход Гуарирапы («Чемпионат»)
3816 октября, 08:46
«Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака» летом, но Амарал дожал сделку («Чемпионат»)
16216 октября, 08:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Иньиго о Ямале: «Мы должны помочь ему не отвлекаться от футбола, вокруг много соблазнов. У 17-летних игроков сегодня другая ментальность, они уже многое испытали в своем возрасте»
4 минуты назад
Сунесс раскритиковал решение «МЮ» не платить Фергюсону: «Позор. Где уважение, черт возьми? Люди не понимают, как работает футбол. Ферги – символ великих дней клуба»
19 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу
320 минут назад
Пеп о Тухеле в сборной Англии: «Некоторые считают себя лучше других. Это происходит везде – на Украине, в России, Израиле, Африке. Мне не нравится критика из-за другой национальности»
5329 минут назад
Тен Хаг поздравил журналиста с восхождением на Килиманджаро: «МЮ» нужно подняться в гору. Вижу статистику, подтверждающую, что мы движемся в правильном направлении»
1634 минуты назад
Мостовой о возможной стажировке в «Зените»: «Играл за «Спартак», когда Петербурга даже в высшей лиге СССР не было. Для меня все нормально, футбол везде одинаков»
3041 минуту назад
«Шанхай» Слуцкого возглавил таблицу лиги Китая за 2 тура до конца сезона и опережает «Шанхай Порт» на 1 очко
6547 минут назадВидео
Тарасова о возвращении пива на стадионы: «Русскому человеку нельзя давать выпить, это выльется в пьянку. В резиновую перчатку будут водку наливать и пивом запивать»
7349 минут назад
Глушаков назвал Семака лучшим российским тренером: «Нравится стабильность. Главное – результат, «Зенит» постоянно выигрывает»
7сегодня, 13:50
«Шанхай» Слуцкого забил «Хэнаню» на 89-й (2:1) и выиграл 12-й из 13 последних матчей в чемпионате Китая
26сегодня, 13:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Лилля», «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в субботу
5сегодня, 06:05
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Фейху»
25 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Алавес» примет «Вальядолид», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в выходные
410 минут назад
«Акрон» – «Зенит». Дзюба и Вендел играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1630 минут назад
«Шанхай Порт» Оскара проиграл, пропустив 3 гола за 20 минут от «Чэнду». Дубль сделал Тан Чуан, до этого у него был 1 мяч в сезоне
750 минут назадВидео
Артета о Тухеле в сборной Англии: «Он один из лучших в мире. Кому-то обидно, что не англичанин, но я бы гордился, что многие готовы на все, чтобы возглавить команду твоей страны»
сегодня, 13:49
Чемпионат Китая. «Шанхай Порт» проиграл «Чэнду» – Спортс’’ показывал матч, «Шанхай» Слуцкого обыграл «Хэнань»
38сегодня, 13:20Видео
«Балтика» примет «Урал» в 6-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России, «Тюмень» сыграет с «Амкаром», «Шинник» – с «Чайкой», «Сочи» – со «Спартаком» из Костромы
5сегодня, 12:54
Николсон помогал Мозесу с адаптацией в «Спартаке»: «Когда появился Шамар, он стал смеяться, какие-то приколюхи пошли. Увидели другого человека»
2сегодня, 12:42
Анчелотти о подписании защитника: «Я не просил «Реал» об усилении – мы справились с травмами в прошлом сезоне. Так будет и в этом»
11сегодня, 12:29