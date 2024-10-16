Спортивный директор «Спартака» Амарал дважды отклонил предложения «Бенфики» вернуться в клуб
Португалец занял пост спортивного директора «Спартака» в начале января 2024 года. Четыре с половиной года до этого специалист занимал должность старшего скаута «Бенфики».
Руководство португальского клуба дважды предлагало Амаралу вернуться в клуб.
«Бенфика» дважды звала португальца назад, но тот ответил категоричным отказом», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Утверждается, что спортивный директор «Бенфики» Руй Педру Брас порекомендовал гендиректору «Спартака» Олегу Малышеву назначить Амарала на аналогичную должность в структуре красно-белых.
«Малышев советовался с разными директорами футбольных европейских клубов, в том числе с боссом «Бенфики». По итогу остался шорт-лист из пяти кандидатов – четырех иностранцев и одного россиянина», – добавил источник.
Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от соревнований на срок до 3 лет из-за коррупции и налогового мошенничества
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий