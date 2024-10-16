Спортивный директор «Спартака» Амарал дважды отклонил предложения «Бенфики» вернуться в клуб

«Бенифка» пыталась вернуть Томаша Амарала из «Спартака».

Португалец занял пост спортивного директора «Спартака» в начале января 2024 года. Четыре с половиной года до этого специалист занимал должность старшего скаута «Бенфики».

Руководство португальского клуба дважды предлагало Амаралу вернуться в клуб.

«Бенфика » дважды звала португальца назад, но тот ответил категоричным отказом», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Утверждается, что спортивный директор «Бенфики» Руй Педру Брас порекомендовал гендиректору «Спартака » Олегу Малышеву назначить Амарала на аналогичную должность в структуре красно-белых.

«Малышев советовался с разными директорами футбольных европейских клубов, в том числе с боссом «Бенфики». По итогу остался шорт-лист из пяти кандидатов – четырех иностранцев и одного россиянина», – добавил источник.

Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от соревнований на срок до 3 лет из-за коррупции и налогового мошенничества