  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виллиана Жозе предлагали ЦСКА год назад – армейцы отказались. Трансфер в «Спартак» – инициатива Амарала, он заблокировал переход Гуарирапы («Чемпионат»)
20

Виллиана Жозе предлагали ЦСКА год назад – армейцы отказались. Трансфер в «Спартак» – инициатива Амарала, он заблокировал переход Гуарирапы («Чемпионат»)

Виллиан Жозе мог перейти в ЦСКА вместо «Спартака».

1 июля «Спартак» купил 32-летнего форварда у «Бетиса» за 1,4 млн евро, еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов. Позже стало известно, что у новичка красно-белых есть проблемы с лишним весом, он занимался индивидуально на велотренажере.

Виллиан Жозе провел 6 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. Он забил 1 гол в 3 матчах Фонбет Кубка России.

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил в сентябре: «Ожидали, что Жозе начнет сезон лучше. Его форма стала сюрпризом, он повел себя непрофессионально. Но сейчас уже достаточно скинул».

Как сообщает «Чемпионат», переход Виллиана – личная инициатива Амарала после того, как подписать Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда» оказалось невозможно. Португалец гордился переходом Жозе и считал, что ему удалось привезти качественного игрока за небольшие деньги.

При этом год назад бразильца предлагали ЦСКА. Но московский клуб отказался от трансфера, посчитав, что форвард не усилит команду.

Утверждается, что «Спартаку» в конце летнего трансферного окна предложили вариант с Саулем Гуарирапой, так как Жозе не устраивал тренера Деяна Станковича. Со «Спартаком» представители футболиста «Сочи» договорились, однако Амарал переход заблокировал, и венесуэльский нападающий отправился в ЦСКА.

Амарал провел много разговоров с Виллианом о его плохой форме, потому что чувствует ответственность за свое решение.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЦСКА
logoДеян Станкович
logoФейеноорд
logoпремьер-лига Россия
logoБетис
logoЛа Лига
logoПервая лига
logoВиллиан Жозе
logoЧемпионат.com
logoСочи
logoСантьяго Хименес
logoСауль Гуарирапа
Томаш Амарал
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о Виллиане Жозе в «Спартаке»: «Сколько он здесь? Скоро зимний перерыв, а не набирает форму. По стоячему мячу может бить, но бежать за ним кондиции пока не позволяют»
443 октября, 22:17
Виллиан Жозе впервые забил за «Спартак» – на 90-й минуте матча Кубка с «Динамо» со штрафного
552 октября, 18:05
Томаш Амарал: «Ожидали, что Жозе начнет сезон в «Спартаке» лучше. Его форма стала сюрпризом, он повел себя непрофессионально. Но сейчас уже достаточно скинул»
3320 сентября, 08:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет». Медведев о проблемах с поиском соперников для сборной России
14 минут назад
Месси получит специальный приз от Marca в знак признания его карьеры
522 минуты назад
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
37 минут назадСпецпроект
Мусаев о зарплате в ЦСКА: «Реконструировали дом родителей, купил объект для бизнеса брата, BMW X5 и квартиру в Москве в ипотеку. Деньги дают спокойствие, но счастье в других вещах»
1038 минут назад
Тухель о назначении в сборную Англии: «Огромная честь, я давно чувствовал личную связь с футболом в этой стране. Сделаем все, чтобы болельщики гордились нами»
739 минут назад
Тухель – 3-й небританский тренер во главе сборной Англии. До него были Эрикссон и Капелло
942 минуты назад
«Ювентус» может купить Та зимой, чтобы заменить Бремера. «Интер» хочет подписать защитника «Байера» бесплатно
750 минут назад
Тухель возглавил сборную Англии
6055 минут назад
Чистяков о «Вираже»: «Газпром Арена» – самый посещаемый стадион, но играть без фанатов мы не привыкнем. Надеюсь, договорятся рано или поздно»
11сегодня, 08:31
«Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака» летом, но Амарал дожал сделку («Чемпионат»)
100сегодня, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
Футбольная ассоциация Брунея о матче с Россией: «Мы согласны играть – ждем авторизацию. Сборным должны зачислить очки в рейтинг ФИФА»
110 минут назад
Спортивный директор «Спартака» Амарал дважды отклонил предложения «Бенфики» вернуться в клуб
323 минуты назад
Артур Гомес о «Динамо» в ЛЧ: «Мы могли бы пройти довольно далеко. Сначала нужно подумать об РПЛ – у нас есть все, чтобы добиться больших успехов в ближайшие годы»
7сегодня, 08:27
Слуцкий о переходе России в Азию: «Мы такие говорим: «Идти нам туда? Нет, не идти, Европа лучше». Да никто нас не зовет!»
23сегодня, 07:55
Самедов об итогах стажировки в «Спартаке»: «За 3 дня тяжело наладить тесный контакт, но понял, что Станкович – специалист высокого уровня. В команде хорошая атмосфера»
6сегодня, 07:35
Чистяков о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «Ситуация неприемлема для нас. Может, в каких-то играх немного расслабились. Но и «Краснодар» с «Локомотивом» хороши»
5сегодня, 07:10
Гути о Роналдо в «Реале» при Капелло: «Он сказал, что не будет взвешиваться – и не взвешивался. И ничего не происходило»
11сегодня, 06:46
Садулаев о сборной России: «Вызывают – уже хорошо. Радуюсь. Хотелось бы играть в Европе, на ЧМ, но сейчас такая ситуация. Скоро это закончится, надеюсь»
2сегодня, 06:36
Артур Гомес о «Динамо»: «Переход в российский клуб – хорошая возможность развиваться. Надеюсь, смогу побыстрее выучить английский, чтобы было проще общаться со всеми»
7сегодня, 06:22
Вратарь «Пари НН» Медведев о 12-м месте в РПЛ: «Никому неохота бороться за выживание. Но есть реальность, в которой мы живем. Нить очень тонкая»
сегодня, 05:50