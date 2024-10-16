«Спартак» планировал подписать Глебова в рамках сделки по продаже Соболева в «Зенит». «Ростов» запросил 10+1 млн евро – красно-белые отказались от трансфера («Чемпионат»)
«Спартак» отказался от трансфера Данила Глебова из-за запросов «Ростова».
«От «Спартака» переговоры вел Павел Андреев. Амарал почти не занимается возможными трансферами россиян. За Томашем по россиянам – последнее слово, как и все спортивные решения, но переговоры – за Андреевым и Малышевым.
Они вели общение по Глебову с «Ростовом». Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в «Зенит» – это был план Павла Андреева. Но в итоге она сорвалась из-за финансовых запросов «Ростова» – руководители клуба просили за полузащитника 10+1 млн евро», – сообщил источник «Чемпионата».
«Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака» летом, но Амарал дожал сделку («Чемпионат»)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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