«Спартак» планировал подписать Глебова в рамках сделки по продаже Соболева в «Зенит». «Ростов» запросил 10+1 млн евро – красно-белые отказались от трансфера («Чемпионат»)

«Спартак» отказался от трансфера Данила Глебова из-за запросов «Ростова».

«От «Спартака» переговоры вел Павел Андреев . Амарал почти не занимается возможными трансферами россиян. За Томашем по россиянам – последнее слово, как и все спортивные решения, но переговоры – за Андреевым и Малышевым .

Они вели общение по Глебову с «Ростовом ». Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в «Зенит» – это был план Павла Андреева. Но в итоге она сорвалась из-за финансовых запросов «Ростова» – руководители клуба просили за полузащитника 10+1 млн евро», – сообщил источник «Чемпионата».

«Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака» летом, но Амарал дожал сделку («Чемпионат»)