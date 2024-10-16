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Бен-Йеддер об обвинении в сексуальном насилии: «Я пил по 3-4 дня, я одинок, меня часто предавали. Находил спасение в алкоголе – это самая большая ошибка в моей жизни»

Виссам Бен-Йеддер рассказал в суде о своей алкогольной зависимости.

Бывший нападающий «Монако» предстал перед судом Ниццы по обвинению в сексуальном насилии в нетрезвом виде в машине. Прокурор потребовал приговорить 34-летнего футболиста к двум годам и 6 месяцам тюрьмы, включая 18 месяцев условно. Решение будет вынесено 12 ноября.

Напомним, в августе 2023 года Бен-Йеддера уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.

Игрок, арестованный в нетрезвом виде (0,76 промилле) и отказывавшийся подчиниться жандармам, сообщил, что пил в одиночестве в машине своего отца, синем Peugeot 208, на стоянке у моря. В его машине нашли бутылку виски и бутылку колы.

«Это тяжелый период, у меня были проблемы с агентами, с женой… Я пил три или четыре дня. Я пил все больше и больше, становилось все хуже.

Проблемы [с алкоголем] начались у меня два года назад, и с тех пор у меня есть трудности. Я и раньше пил, но небольшими дозами и время от времени.

В тот вечер я почувствовал себя лучше, думал, что это поможет мне забыть о давлении. У меня есть обязанности перед семьей, тяжело вынести все это.

Я выпил две бутылки, был не в себе. Я знаю, что это плохо, я был под воздействием алкоголя, мне следовало перестать, но я был не в себе.

Я одинокий человек, мне трудно доверять людям. Меня часто предавали, я находил спасение в алкоголе, но понимаю, что это была самая большая ошибка в моей жизни.

Я пил и не помню, что случилось. Из-за алкоголя у меня проблемы с памятью. Я искренне прошу прощения у заявительницы, у своей семьи», – рассказал француз.

Футболисту запрещено покидать департамент Приморские Альпы и посещать ночные клубы. Он также должен оставаться дома с 20:00 до 6:00 и дважды в неделю являться в жандармерию. Он лечится от алкогольной зависимости.

Бен-Йеддер готов лечиться от алкоголизма. Чтобы избежать предварительного заключения за изнасилование

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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