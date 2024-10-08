Бен-Йеддеру предъявлены обвинения в психологическом насилии и угрозах бывшей жене. Возбуждено уголовное дело, суд пройдет 27 декабря

Бывшая жена Виссама Бен-Йеддера обвинила его в психологическом насилии.

По информации L’Equipe, в феврале экс-супруга бывшего форварда «Монако », с которой они расстались в мае прошлого года, сообщала об «угрозах, жестоком психологическом и экономическом насилии», а также оскорблениях, унижениях и запугивании со стороны Бен-Йеддера .

По факту обращения бывшей жены Бен-Йеддера было начато расследование, и 31 мая футболист был задержан полицией и впоследствии отпущен без предъявления обвинений. Впоследствии в отношении форварда было возбуждено уголовное дело о насилии и угрозах. Утверждается, что поведение Бен-Йеддера «привело к полной нетрудоспособности его жены более чем на восемь дней».

В прокуратуре Ниццы уточнили, что суд над Бен-Йеддером по данному делу пройдет 27 декабря.

Напомним, в сентябре этого года Бен-Йеддеру также были предъявлены обвинения в сексуальном насилии – суд по этому делу должен состояться 15 октября. Ранее, в августе 2023-го, футболиста также обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии» – тогда он был отпущен под залог в размере 900 тысяч евро.