Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы (18 месяцев – условно) для обвиняемого в сексуальном насилии Бен-Йеддера

Обвинение запросило тюремный срок для Виссама Бен-Йеддера.

Бывший нападающий «Монако » предстал перед судом Ниццы по обвинению в сексуальном насилии . Обвиняющая его девушка заплакала, увидев Виссама в зале заседания, пишет RMC Sport.

Прокурор потребовал приговорить футболиста к двум годам и 6 месяцам тюрьмы, включая 18 месяцев условно.

Напомним, в августе 2023 года Бен-Йеддера уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.