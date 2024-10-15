Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы (18 месяцев – условно) для обвиняемого в сексуальном насилии Бен-Йеддера
Обвинение запросило тюремный срок для Виссама Бен-Йеддера.
Бывший нападающий «Монако» предстал перед судом Ниццы по обвинению в сексуальном насилии. Обвиняющая его девушка заплакала, увидев Виссама в зале заседания, пишет RMC Sport.
Прокурор потребовал приговорить футболиста к двум годам и 6 месяцам тюрьмы, включая 18 месяцев условно.
Напомним, в августе 2023 года Бен-Йеддера уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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