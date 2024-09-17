Обвиненный в сексуальном насилии Бен-Йеддер предложил пройти реабилитацию вместо заключения под стражу до суда. Решение примут завтра утром

Виссам Бен-Йеддер хочет пройти реабилитацию вместо заключения под стражу.

На прошлой неделе экс-форварда «Монако » задержали по обвинению в эпизоде сексуального насилия – предположительно инцидент произошел в машине Бен-Йеддера , при этом футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает L’Equipe, сегодня апелляционный суд Прованса рассматривал заявление прокуратуры Ниццы, обжаловавшей решение отпустить Бен-Йеддера под строгий судебный контроль. Обвинение требует заключить Бен-Йеддера под стражу до заседания суда, которое должно состояться 15 октября.

В ходе заседания Бен-Йеддер утверждал, что строго соблюдает все наложенные на него ограничения, и предложил пройти реабилитацию вместо предварительного заключения. Ожидается, что решение суда будет принято в среду утром.

Напомним, в августе прошлого года Виссама уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии» – тогда его отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.