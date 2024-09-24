Бен-Йеддер готов лечиться от алкоголизма. Чтобы избежать предварительного заключения за изнасилование

До заседания суда меньше месяца.

У бывшего нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера все совсем грустно: с мая без клуба, а теперь еще и влип в историю с изнасилованием.

Теперь готов пройти курс лечения от алкоголизма, чтобы избежать предварительного заключения.

Бен-Йеддера обвиняли в изнасиловании еще летом 2023-го. Спустя год получил новое

История тянется уже давно.

В августе 2023-го стало известно, что прокуратура Ниццы выдвинула игроку обвинения в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии. Его поместили под надзор, но сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро. Обвинения по этому делу получил и брат Бен-Йеддера.

Обвинители – две девушки в возрасте 19 и 20 лет, которые пожаловались на принуждение к сексу после совместного проведения одного из мероприятий. Дальше ситуация не развивалась, по крайней мере публично.

В сентябре этого года всплыл другой случай. Нападающего снова обвинили в сексуальном насилии, на этот раз дойдет до суда: заседание назначено на 15 октября. Футболиста задержали по заявлению девушки 2001 года рождения.

Инцидент предположительно произошел в ночь с 6 на 7 сентября в машине Виссама. Изначально француз отказался подчиниться полиции, но был задержан около 3 часов ночи в состоянии алкогольного опьянения.

По информации L’Équipe, прокуратура и обвинение безуспешно просили поместить обвиняемого под стражу до заседания суда.

Бен-Йеддер попал под строгий судебный контроль: ему запрещено покидать Приморские Альпы, выходить на улицу с 8 часов вечера до 6 часов утра, посещать питейные заведения и ночные клубы и вступать в контакт с жертвой. Он также обязан отмечаться два раза в неделю и проходить лечение. Девушке же назначили психологическую экспертизу.

Главная причина произошедшего, по версии футболиста, – алкоголизм, от которого пытается избавиться. Даже посещает общество анонимных алкоголиков.

В ходе заседания 17 сентября Бен-Йеддер утверждал, что строго соблюдает все наложенные на него ограничения, и предложил пройти реабилитацию вместо предварительного заключения. В итоге суд принял решение оставить француза под строгим судебным контролем, но пока без задержания.

«Это справедливое решение, которое было необходимо. Апелляционный суд постановил подтвердить решение судьи Ниццы и посчитал, что в деле господина Бен-Йеддера не требуется содержание под стражей. Сейчас ему нужно заботиться о себе и подготовить защиту.

Именно по предложению Бен-Йеддера был установлен протокол лечения, поэтому мы посмотрим, как с этим быть, в зависимости от ограничений судебного контроля. Но, безусловно, ему будет оказано регулярное медицинское, психиатрическое и психологическое лечение. Это облегчение. Задержание было бы ужасно», – сказала адвокат футболиста Хасна Лузе.

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Виссама признали виновным в апреле 2023-го.

Когда француз играл в «Севилье», он не задекларировал часть доходов: например, в 2017-м не указал 80 тысяч евро по спонсорскому соглашению с adidas. В 2019-м Виссам подал документы, но на пару месяцев позже законного срока, причем не указал часть денег в декларации. В деле фигурировали три счета футболиста.

Суд в Севилье приговорил Виссама к шести месяцам тюрьмы со штрафом в 134 тысячи евро.

Бен-Йеддера не посадили, потому что в приговоре оговорили условие: срок не превращается в реальный, если преступлений на территории Испании не будет два года.

После этого нападающий провел пять лет во Франции, но и там нажил себе проблемы.

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Француз играл в «Монако» с 2019-го. В «Севилье» получалось с переменным успехом, решил вернуться в родной чемпионат – и не прогадал.

Пять сезонов в «Монако» – самые продуктивные в карьере 34-летнего нападающего. В «Тулузе» «Севилье» получалось не так ярко, хотя тоже солидно: накопил 71 и 70 мячей (по 22 ассиста и там, и там).

В «Монако» у Бен-Йеддера 118 голов и 34 ассиста в 201 матче, по всем показателям лучший результат. Хотя в «Тулузе» провел больше сезонов – шесть против пяти (есть оговорка: там он дебютировал во взрослом футболе и поначалу забивал немного). Пик результативности – 32+7 в сезоне-2022/23. Тогда Виссам стал одним из лучших бомбардиров розыгрыша Лиги Европы, практически не пропускал матчи Лиги 1 и носил капитанскую повязку.

А вот последний сезон вышел неровным. На него наложились первые обвинения в изнасиловании летом 2023-го, клуб не стал отстранять футболиста на фоне расследования и оставил капитанскую повязку.

Бен-Йеддер отреагировал в матче с «Клермоном»: забил и оригинально отпраздновал. После одного из голов скрестил руки перед грудью, сжал кулаки и опустил голову.

Бен-Йеддер завершил сезон с 20+4 во всех турнирах, но контракт продлевать не стали. В мае клуб объявил об уходе нападающего, с тех пор он без клуба.

И копит криминальные новости быстрее, чем футбольные.

Бен-Йеддер обвинен в изнасиловании. Похоже, форвард «Монако» влип вместе с братом

Фото: East News /Valery HACHE / AFP, Nicolas TUCAT / AFP; Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press