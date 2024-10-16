«Сокол» Казань про 300 тысяч рублей в месяц для таролога: «Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!»
Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.
– Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!
Поиск таролога в процессе. Пока собеседований не было. Планируются перед выездом, в ближайшие дни будем смотреть. В целом реакция ожидаема. Ничего не удивило. Нам и Олеся Иванченко ответила. Мы все делали правильно, скажу так. Давали несколько комментариев: один я, потом наш тренер, президент и еще специалист-пиарщик из моего отдела. С этим комментарием уже было обращение к Олесе.
– Был комментарий Александра Мостового, который сказал: «Могут батюшку позвать, клоуна. Сначала таролога, а потом и уролога пригласите». Может, есть планы по приглашению того же священника?
– Будем действовать по ситуации. Каких-то планов нет, – сказал руководитель отдела медиакоммуникаций казанского «Сокола» Адель Сафин.
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