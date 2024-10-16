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  • «Сокол» Казань про 300 тысяч рублей в месяц для таролога: «Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!»
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«Сокол» Казань про 300 тысяч рублей в месяц для таролога: «Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!»

В «Соколе» объяснили, почему готовы платить тарологу 300 тысяч рублей.

Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц. 

– Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!

Поиск таролога в процессе. Пока собеседований не было. Планируются перед выездом, в ближайшие дни будем смотреть. В целом реакция ожидаема. Ничего не удивило. Нам и Олеся Иванченко ответила. Мы все делали правильно, скажу так. Давали несколько комментариев: один я, потом наш тренер, президент и еще специалист-пиарщик из моего отдела. С этим комментарием уже было обращение к Олесе.

– Был комментарий Александра Мостового, который сказал: «Могут батюшку позвать, клоуна. Сначала таролога, а потом и уролога пригласите». Может, есть планы по приглашению того же священника?

– Будем действовать по ситуации. Каких-то планов нет, – сказал руководитель отдела медиакоммуникаций казанского «Сокола» Адель Сафин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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