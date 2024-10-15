«Сокол» Казань о поиске таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей: «Более 500 заявок на данный момент. Пока никого не взяли»

В казанском «Соколе» заявили, что пока не закрыли вакансию таролога.

Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.

«Более 500 заявок на данный момент, на работу пока никого не взяли», – сообщил руководитель отдела медиакоммуникаций «Сокола» Адель Сафин.

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