«Сокол» Казань о поиске таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей: «Более 500 заявок на данный момент. Пока никого не взяли»
В казанском «Соколе» заявили, что пока не закрыли вакансию таролога.
Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.
«Более 500 заявок на данный момент, на работу пока никого не взяли», – сообщил руководитель отдела медиакоммуникаций «Сокола» Адель Сафин.
Таролог с зарплатой от 300 тысяч – вакансия казанского «Сокола». Этот клуб купили после объявления на «Авито»
«Сокол» Казань может рассмотреть приглашение священника после таролога: «В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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