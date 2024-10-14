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«Сокол» Казань может рассмотреть приглашение священника после таролога: «В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты»

В «Соколе» допустили, что пригласят священника для помощи команде.

Ранее казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц. 

– На нашу вакансию откликнулось уже больше 150 человек. Мы возьмем кого‑то после собеседования.

– Зачем это вам?

– Все средства хороши на пути к победе.

– Некоторые клубы приглашают священников на базу, например. Вы не хотите нанять священнослужителя?

– В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты, – сказал руководитель отдела медиакоммуникаций «Сокола» Адель Сафин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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