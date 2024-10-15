Президент казанского «Сокола» о поиске таролога: «У новости большая цитируемость, здорово. Для гласности и победы все средства хороши. Если начнем побеждать, потянем затраты»
Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.
«Это идея, задумка и реализация отдела медиакоммуникаций, я в этом не участвовал, потому что полностью доверяю этому отделу. Когда я увидел, что у новости большая цитируемость, подумал, что это здорово. Для гласности и победы все средства хороши.
Я не знаком с тарологией вообще (улыбается). Что касается затрат на таролога, если мы начнем побеждать, то вполне его потянем. У нас сейчас одна задача – закончить сезон на позитивной ноте», – сказал президент «Сокола» Тимур Калимуллин.
Таролог с зарплатой от 300 тысяч – вакансия казанского «Сокола». Этот клуб купили после объявления на «Авито»
«Сокол» Казань может рассмотреть приглашение священника после таролога: «В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты»
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